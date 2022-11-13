Какие выплаты положены пострадавшим на работе, рассказали тюменцам

При единовременной выплате за страховку можно рассчитывать почти на 115 тыс. руб.

При зафиксированном ЧП на производстве и заключении медико-социальной экспертизы об утрате профтрудоспособности, сотрудник вправе рассчитывать на выплаты.

"Есть такое понятие, как единовременная страховая выплата в счет возмещения вреда здоровью. Ее максимальная сумма в этом году составляет 114 899 рублей. Она ежегодно индексируется", – отмечает юрист Дарья Володина.

По словам специалиста, в случае гибели пострадавшего на производстве его родственники получат 1 млн рублей.

"Компенсации оформляются в Фонде социального страхования ФСС, который потом их выплачивает. Образец заявления о назначении выплаты и информацию о необходимых документах можно получить в отделении этого Фонда по своему региону", – говорит Дарья Володина. Также пострадавшему предусмотрена и ежемесячная страховая выплата.

"Она тоже выплачивается Фондом соцстрахования. Деньги приходят каждый месяц, пока пострадавший проходит лечение. Эта выплата должна восполнить сотруднику возможный перевод на работу или должность, где зарплата ниже, чем до травмы. Максимальная сумма в этом году – 88 346 рублей в месяц. Эта сумма тоже индексируется каждый год", – поясняет юрист.