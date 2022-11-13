Обучающую видеоигру об экологической безопасности разрабатывают для ишимских школьников

С 14 ноября ишимские школьники 8-11 классов смогут пройти обучающую видеоигру "Виртуальные уроки" на внеклассных занятиях. Учащиеся изучат основы экологической безопасности и рационального природопользования в интерактивном формате.

Ранее авторы проекта провели презентацию тестовой версии видеоигры для методического объединения учителей химии, биологии и географии в мультицентре "Моя территория". Во второй половине ноября "Виртуальные уроки" доработают и направят в пять школ Ишима и Ишимского района. Более 300 старшеклассников смогут пройти игру в жанре "графическая новелла" и изучить основы рационального природопользования в новом формате, сообщает Комсомольская правда - Тюмень.

— С помощью геймификации образовательного процесса мы с командой проекта предлагаем учителям и школьникам переосмыслить учебную рутину и сделать уроки увлекательнее для обеих сторон. Видеоигра предоставляет всю необходимую информацию по учебному материалу и с помощью сюжета сохраняет внимание игрока на длительное время, — прокомментировала Екатерина Боголова, руководитель проекта "Виртуальные уроки".

Сейчас команда проекта работает над отрисовкой и озвучкой, но пройти тестовую версию можно всем желающим уже сейчас. "Виртуальные уроки" доступны для бесплатного скачивания в официальной группе проекта "ВКонтакте".