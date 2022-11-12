Тюменцев приглашают на выставку в музей

В главном корпусе музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени до 31 января 2023 года открыта уникальная выставка "Благовещенский собор – утраченное наследие". Экспозиция посвящена истории храма, взорванного в городе во времена СССР.

Более 200 лет простоял красивейший памятник архитектуры там, где сейчас находится основание моста Влюбленных. Это был самый первый каменный храм и вообще первое каменное здание в городе. Строительство храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени началось по указу Петра I в 1700 году.

Вся история утраченного храма развернется перед глазами гостей музея на этой удивительной экспозиции. Выставка "Благовещенский собор – утраченное наследие" работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00 по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость билетов – 100 рублей с человека. Возрастных ограничений нет.

По материалам Тюменского музейно-просветительского объединения.