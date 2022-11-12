Как перестать сравнивать себя с другими, рассказал тюменский психолог

Сравнивать себя с другими – это бесполезное, а порой и просто разрушительное занятие. В этом уверена ведущий психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова. В разговоре с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" эксперт объяснила, в чем вред таких "самокопаний", и как от этого избавиться.

– Фактически это трата впустую своего драгоценного времени и собственных усилий, также это негативно влияет на собственную самооценку.

Перестать себя критиковать и разглядеть себя настоящего. Если не получается это сделать самостоятельно, можно обратиться к специалисту, чтобы посмотреть на себя со стороны, хотя это не так-то и сложно. Для начала можно описать себя и свою внешность сухими фразами – без эмоций, исключительно факты: рост, вес, цвет глаз, волос, деятельность. И как только человек понимает, что, кроме определения "красивая/некрасивая", "приятный", "притягательный", есть еще очень много прилагательных, которые более четко констатируют факты, ему становится спокойнее.

– Человек сможет изменить отношение к себе, а значит, и свою жизнь, если сам этого захочет. Но ведь иногда это так удобно жалеть себя несчастного. Познакомившись с собой настоящим, человек может удивиться: "Получается, что у меня все есть, а я еще жалуюсь?". Такой вывод не всегда нравится, удобнее думать, что у окружающих больше благ, и они их не заслужили, им повезло. Но не зря существует поговорка "Везет тому, кто везет". Сравнивать себя с другими, это такое же эмоционально-волевое усилие, как и сравнивать себя с собой. Но одно - привычное, а другое – новый навык, ему нужно научиться, а принять решение нужно самому, ведь все великое рождается изнутри, – резюмировала Джамиля Достовалова.