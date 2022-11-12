О санитарной обрезке деревьев и кустарников рассказали тюменцам

- Выполнять осеннюю обрезку надо после остановки сокодвижения, когда окончится листопад, но до наступления холодов – примерно до минус 10 градусов, - комментирует опытный садовод Нина Петрова.

– При низких температурах древесина становится более ломкой, и ровный срез сделать крайне сложно. К тому же высок риск обморожения в месте обрезки, а это может спровоцировать гниение раны. Перед работой не забудьте заточить и продезинфицировать секатор или пилку.

Подготовьте раствор медного купороса и садовый вар для обработки срезов, чтобы в них не проникли вредители и не распространились грибковые инфекции. Во время санитарной обрезки удаляйте все сломанные, засохшие и больные ветви. Можно также убрать те, что растут внутрь кроны и загущают ее. Осенью проводите только санитарную чистку деревьев и кустарников, ни в коем случаем не делайте формирующую или омолаживающую обрезку.

Нина Петрова не советует осенью обрезать молодые саженцы и косточковые деревья. Они очень плохо переносят эту процедуру в этот сезон и могут погибнуть, сообщает АиФ – Тюмень.