У тюменской первоклассницы хранится коллекция монет, которую собирали прадед, бабушка и мама

В коллекции юной Насти Алиевой более 350 монет и около 200 бумажных денежных знаков. Возможно, в Тюмени есть нумизматы с гораздо более внушительными коллекциями, но вряд ли среди них найдутся люди, которые получили старинные монеты и денежные знаки по наследству от своего прадеда.

Монеты начал собирать дед Сергей Иванович Бородин в послевоенное время. С конца 1940-х годов в коллекцию попало много монет 1929 и 1935 годов. В выходные дни по вечерам дед раскладывал монеты, рассматривал и показывал самые редкие и необычные экземпляры членам семьи.

Когда его дочь пошла в первый класс, он передал Ларисе собранные монеты со словами "Теперь это твое!" Однако в последующие годы Сергей Иванович продолжал помогать Ларисе Сергеевне пополнять коллекцию и приносил монеты. Например, в 1990-х монетные дворы начали чеканить специальные рубли для коллекционеров. Лариса Сергеевна и ее отец собрали всю коллекцию 10-рублевых памятных денежных знаков с изображениями городов России.

Затем уже Лариса Сергеевна передала коллекцию монет своей дочери Галине. С каждым годом нумизматическая семейная сокровищница существенно пополнялась монетами и деньгами из тех стран, куда ездили отдыхать члены семьи и друзья. Так в коллекции появились монеты из Испании и Италии, Венгрии и Австрии, США и Канады, Турции и Китая.

В этом году Настя пошла в первый класс и теперь уже ее мама Галина по семейной традиции передала коллекцию монет дочери. Теперь мама и дочь собирают монеты вдвоем и в их коллекции более 350 монет и около 200 бумажных денег. Самая старинная монета из коллекции отчеканена в 1801 году с винзилями Павла Первого, сообщает Тюменская область сегодня.