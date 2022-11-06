Что делать при травме на производстве, рассказали тюменцам

Несчастные случаи на производстве встречаются довольно часто. Однако не каждый пострадавший знает, что делать в таком случае. По словам юриста Дарьи Володиной, важно понимать, что рассматривать как несчастный случай.

"Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при выполнении им трудовых обязанностей, а также во время обеденного перерыва, при выполнении сверхурочной работы, в командировке, по дороге на работу или с работы на транспорте работодателя", – пояснил эксперт.

В первую очередь, после получения травмы пострадавшему необходимо обратиться за медпомощью.

"При обращении нужно обязательно указать, что травма получена на производстве. Далее нужно взять больничный листок. Он подтверждает факт временной нетрудоспособности сотрудника. Важный момент: больничный нужно вовремя продлевать у врача по месту жительства. И не продлевать его задним числом, так как это нарушение режима", – добавила специалист.

Далее нужно обязательно оповестить работодателя о случившемся. Если начальник отсутствует, сообщить специалисту по охране труда. Это необходимо для того, чтобы создать комиссию по расследованию причин ЧП.

Одно из обязательных условий – запись контактных данных очевидцев события.

"В случае спорной ситуации, их показания помогут пострадавшему в доказывании фактических обстоятельств несчастного случая", – говорит Дарья Володина.

Затем нужно дождаться создания комиссии по расследованию причин несчастного случая, проведения расследования и оформления итогов, в том числе, акта о ЧП на производстве. По словам юриста, согласно ст. 229 ТК РФ, пострадавший также имеет право на участие в расследовании. Оно может длиться от 3 до 15 дней, в зависимости от степени тяжести травмы.

Далее – получение направления в Медико-социальное экспертное бюро. После того как работник получит акт о несчастном случае на производстве и историю болезни, карту амбулаторного больного из поликлиники, справку из травмпункта. В учреждении определят степень утраты здоровья в процентах. Эксперты в бюро объяснят, какие требуются документы для подготовки заключения, сообщает "АиФ - Тюмень".