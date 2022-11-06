Тюменцам рассказали о продуктах с большим содержанием холестерина

Холестерин, который необходим для строительства клеточных мембран, синтеза желчных кислот, выработки гормонов и витамина D, в избытке приводит к образованию бляшек в стенках артерий, что является причиной развития таких заболеваний как стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт. Для нормальной работы нашего организма требуется небольшое количество холестерина. Основное его количество образуется в печени и только 20% поступает в организм с пищей. На какие продукты стоит обратить внимание, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева.

– Как правило, это жирные блюда, а соответственно подлежат ограничению у всех, кто имеет факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно обязательно помнить об этом, и употреблять их реже. Сейчас придерживаются такого принципа формирования рациона: правильное питание – это не отказ от продуктов совсем, а сокращение употребления нежелательных продуктов, – пояснила эксперт.

Холестерином богато красное мясо. Лидеры в этой группе: говядина, баранина, свинина, а также субпродукты, к примеру, печень, почки. Меньше всего холестерина в мясе кролика. Красное мясо диетолог рекомендует употреблять не больше двух раз в неделю, а в другие дни блюда нужно готовить из белого мяса, к которым относится курица и рыба.

Есть это вещество и в мясе птицы, особенно в утке и гусе. Для сравнения: в утке в 100 гр продукта - 500 мг холестерина, а в индейке – только 30 мг. В данном случае выбор очевиден. Именно поэтому гусь в яблоках употребляется по праздникам, как деликатес.

Высокое содержание холестерина в продуктах из переработанного мяса (шпик, сало, колбасы, сосиски). Если человек съест бутерброд с колбасой – катастрофы не случится, но нужно помнить, что это очень жирный, соленый и богатый холестерином продукт, сообщает Тюменская область сегодня.