О безопасном скоростном режиме напоминают тюменским водителям

Сотрудники ГИБДД Тюменской области на федеральных и региональных дорогах проводят разъяснительную работу о необходимости выбора безопасной скорости в условиях межсезонья.

Каждое третье ДТП в регионе происходит из-за превышения скорости водителями и несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. В этом году произошло 606 таких ДТП, в них погибли 45 человек, 776 человек ранены.

Камеры на загородных дорогах Тюменской области зарегистрировали почти 150 тысяч фактов превышения скоростного режима водителями. Полторы тысячи автомобилистов превысили скорость от 60 до 80 километров в час, в 178-ми случаях зарегистрировано превышение скорости на величину более 80 километров в час, что очень опасно, особенно при гололеде, ухудшении погодных условий, выпадении осадков.

При выборе скорости в пути автоинспекторы рекомендуют учитывать дорожные и погодные условия, видимость, состояние проезжей части, опыт водителя за рулем, резину и техническое состояние автомобиля, напомнили в Госавтоинспекции Тюменской области.