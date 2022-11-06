Командная работа тобольских врачей спасла жизнь пациенту

В областную больницу № 3 Тобольска поступил пациент в состоянии шока с переломом костей таза, обломки которого повредили артерию и спровоцировали внутреннее кровотечение. В виду тяжелого состояния пациента команда врачей применила инновационную тактику "контроля повреждений".

Кровь быстро заполнила полость малого таза, вызвав обширную гематому, которая стала влиять на работу внутренних органов. На первом этапе спасения пациента врач-травматолог стабилизировал повреждения костей таза с помощью аппарата наружной фиксации. Вторым этапом эндоваскулярный хирург провёл ангиографию сосудов брюшной полости и малого таза. Рентген-контрастным методом специалист обнаружил повреждённую артерию и закупорил ее клеевым составом, остановив кровотечение. На третьем этапе хирурги выполнили операцию по удалению большого количества сгустков забрюшинной гематомы и состояние пациента стабилизировалось.

Сейчас пациент проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку.

"Метод "контроля повреждений" отлично зарекомендовал себя во всем мире. Благодаря грамотным и слаженным действиям команды хирургов, анестезиологов и травматологов этот алгоритм оказания медицинской помощи еще раз показал свою эффективность. Новый подход сохранит жизни ещё большего количества пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими травмами", — подчеркнула главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.