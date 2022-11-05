Представители народов Тюменской области приняли участие в фотопроекте

20:41 05 ноября 2022
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Тюменцы приняли участие в проекте "Единство поколений". На фотографиях жители области демонстрируют связь поколений и красоту народов в национальных образах. Проект приурочен ко Дню народного единства.

В съемке приняли участие люди разных народностей региона: славяне, сибирские татары, ханты и манси. Каждый из них сфотографировался в национальном костюме. На снимках изображены представители современной молодежи и люди старшего возраста.

"В День народного единства мы говорим не столько о национальной принадлежности, сколько о целостности населения, которое живет в нашей стране. В фотопроекте отразили и показали, что красота и единство народов не подвластны ни времени, ни возрасту", — сообщила Moi-portal.ru Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Теги: проект , фото
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