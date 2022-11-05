Растения-хищники появляются в домах тюменцев

Кислица, щучий хвост да традесканция, фикус в горшке или толстянка растут на подоконниках тюменских квартир. О необычных комнатных растениях рассказала тюменка Анастасия Лагутина.

– Откуда я узнала о хищных растениях, уже не помню. Просто в один прекрасный день решила, что хочу такое. В 2014 году в Тюмени конечно не нашла, но обнаружила диковинку в Москве. Там есть энтузиаст – один из первых популяризаторов хищных растений. С тех пор мы сотрудничаем, – признается тюменка.

Мухоловки – самые интересные и эффектные, их заводят в домах чаще всего. Почти все хищники – обитатели болот, им важна не столько влажность воздуха, сколько особые режим полива, почва, дистиллированная (или талая) вода.

– Будущим владельцам я говорю, что вы не просто приобрели растение – вы завели питомца. Правда, мне сейчас уже не кажется содержание сложным делом. Тем, кто всерьез занимается растениями, будет несложно. Например, они крайне чувствительны к поливу. Чуть задержишься – уже высохли. И это не фикус, который полил – и он ожил. Эти растения не прощают ошибок. Для растения нужен чистый верховой торф, плюс к этому добавляем промытый кварцевый песок или перелит. Да и вода нужна как в природе – дождевая (можно использовать дистиллированную), – рассказывает Анастасия.

На балконе тюменки росянкам и мухоловкам живется очень даже неплохо. Летом своих питомцев Анастасия вывозила на дачу, чтобы растения смогли поесть так, как определила для них природа. К тому же в теплое время года окна на балконе открыты настежь, чтобы мухоловки могли полакомиться мошкой или комаром. Хотя растения могут прекрасно обойтись и без такого плотоядного меню, сообщает Тюменская область сегодня.