В каникулы уделяется особое внимание дорожной безопасности детей

В осенние каникулы сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по дорожной безопасности детей. Акции пройдут на улицах и перекрестках населенных пунктов, где школьникам напомнят о необходимости соблюдать ПДД при переходе проезжей части, использовать световозвращающие элементы и беречь себя на дороге.

У детских садов, мест притяжения населения, парковок торговых центров пройдут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

В этом году в Тюменской области произошло 343 ДТП с участием детей, 3 ребенка погибли, 386 ранены. Треть всех пострадавших в ДТП детей – дошкольники, две трети из них пострадали в ДТП в качестве пассажиров. Среди детей начальной и средней школы, ставших участниками ДТП, более половины составляют юные пешеходы и велосипедисты.

В осенние каникулы тюменские школьники примут участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", которая до 20 ноября проходит на образовательной платформе Учи.ру ,сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.