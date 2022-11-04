Тюменский мамонт Иваныч отметит 137-й день рождения

День рождения мамонта Иваныча отметят в музее "Городская дума" в Тюмени в "Ночь искусств" сегодня, 4 ноября. В этом году экспонату — 137 лет. Отсчет ведется с 1885 года, когда в окрестностях тюменской деревни Решетникова останки мамонта обнаружил знаменитый исследователь Иван Словцов. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал сотрудник музея Павел Малиновский.

"Мы присоединимся ко всероссийской акции "Ночь искусств" и отметим 137-й день рождения нашего мамонта. Иванычем он был назван в честь человека, который его когда-то нашел. Канона у этого праздника нет. Иногда устраиваем чаепитие, бывает, водят хороводы. Порой наши юные посетители Иванычу дарят сладкие подарки. В этом году они изготовят для него мороженое, раз он был обитателем холодных территорий", — рассказал он.

По словам музейщиков, тюменский мамонт — экспонат уникальный по нескольким причинам. Во-первых, это один из наиболее крупных скелетов мамонтов, экспонирующихся в музеях нашей страны. Высота скелета — 3 метра 41 сантиметр. Знаменитый мамонт Адамса из Санкт-Петербургского зоологического музея — первый скелет, который был найден на территории нашей страны в 1799 году — размерам тюменского мамонта уступает.

Во-вторых, Ивану Словцову удалось найти целиком сохранившийся скелет, что редкость и для современной науки, притом, что у нынешних археологов куда более совершенное оборудование, чем у тюменского ученого на конец XIX века.