Снижение заболеваемости сезонными простудами наблюдается в Тюменской области

Согласно данным регионального отделения Фонда социального страхования, пик оформления больничных пришелся на первую неделю октября.

С 1 по 7 октября жители региона оформили 15 934 больничных листа. Уже во вторую неделю месяца количество больничных снизилось на 1000 – до 14813. С 15 по 21 октября зарегистрировано 14 402, а вот уже с 22 числа по 28 октября число больничных не превысило 13451 штук, сообщила Мегатюмень.

- Всего в октябре этого года жители региона оформили 58600 больничных листов. За аналогичный период прошлого года их было больше почти на 10% - 69955 больничных, - добавили в отделении ФСС по Тюменской области.