В Тюмени убирают незаконные киоски

В 2022 году уже убрано 40 торговых "самоволок", в том числе 30 — в добровольном порядке. Такие данные приведены в ходе заседания в гордуме, сообщает Вслух.ру.

В Тюмени устанавливают нестационарные торговые объекты в единой концепции. К примеру, они появились на набережной Туры, в Гилевской роще и т.д.

Кроме того, в городе убирают незаконные железные гаражи и выкапывают погреба из-под окон. В 2022 году демонтировано более 340 таких объектов, однако выявляют новые.

В целом отмечено, что тюменцы стали меньше нарушать правила благоустройства. В 2022 году, по данным на 1 сентября, составлено более 3,7 тыс. протоколов, наложено штрафов на 20,3 млн рублей, взыскано более 13,7 млн рублей.