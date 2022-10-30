В тюменской поликлинике прошла неделя здоровья

Медицинские сестры взрослой поликлиники тюменской Областной клинической больницы №2 провели занятия по физической культуре для своих коллег в рамках акции "Осенняя неделя здоровья".

"Эксперты ВОЗ без преувеличения называют недостаток физической активности новой эпидемией, угрожающей будущему человечества. К физической активности они относят не только целенаправленные занятия спортом, но и игры, домашнюю работу и вообще любое движение тела, производимое скелетными мышцами. Сотрудники взрослой поликлиники ОКБ №2 понимают важность сохранения собственного здоровья и активно занимаются физическими нагрузками", - рассказала старшая медсестра взрослой поликлиники Надежда Дмитриева.

Занятие провели в зале для лечебной физкультуры, коллеги выполняли упражнения с собственным весом, применяя различный спортивный инвентарь. Все задания инструктора выполняли с улыбкой на лице, в собственном ритме, и с осознанием пользы для организма.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.