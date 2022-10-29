Как правильно хранить урожай, рассказали тюменцам

Собирать корнеплоды нужно только в сухую погоду, так как их нельзя закладывать на хранение в сыром, не просушенном виде. О том, как хранить урожай тюменцам рассказали специалисты Россельхозцентра.

Морковь необходимо раскладывать в полиэтиленовые мешочки по 15 – 20 штук и, не завязывая, опускать в подпол.

У свёклы обязательно нужно обрезать хвостик, с капусты убрать кроющие листья, и плотно обернуть пищевой пленкой в несколько слоёв. Держать в подполе можно до весны, а то и до свежего урожая.

Лук можно хранить, заплетая его в косы, или в пластмассовых ящиках, застеленных газетой, чтобы он впитывал лишнюю влагу. Так урожай лука хранится в доме при комнатной температуре 20-25 градусов.

Головки чеснока просушенного, чистого, обрезанного можно держать в трёхлитровых банках, закрытых марлей в 2-3 слоя, зафиксированной обыкновенной резинкой. Хранится при комнатной температуре в ящиках кухонного стола до свежего урожая, сообщает Тюменская линия.