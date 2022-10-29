О пользе и вреде фильмов ужаса рассказала тюменский психолог

Ведущий психолог центра "Семья" Уна Журавлева помогла разобраться в природе фильмов ужасов и раскрыть не только негативную, но и положительную сторону этого специфического кино.

– Безусловно, они делают жизнь ярче. При просмотре такого фильмы мы испытываем настоящий страх при не настоящей угрозе. В финале мы испытываем успокоение и облегчение, потому что после ярких эмоций, когда испугались, наступает осознание, что весь этот ужас не реален, – рассказала специалист корреспонденту Тюменской области сегодня. - Я бы рекомендовала людям, которые при просмотре фильма испытывают неприятные эмоции, какой-то липкий страх, что хочется закрыть глаза, – не досматривать фильм.

Уна Журавлева акцентировала внимание на том, что фильмы ужасов влияют не только на психологическое состояние человека, но и на соматическое. У чувствительных людей может повыситься температура, подскочить давление. В связи с этим, людям с больным сердцем лучше отказаться от просмотра страшилок. Но есть и благоприятное влияние на организм, для кого это актуально, безусловно. Некоторые исследователи утверждают, что за просмотр фильма ужасов можно потерять до 200 калорий.

Просмотр эмоционального фильма порой помогает принять какое-то решение, поскольку ужастик – это мощный фильм. Как это ни странно, но после взрыва переживаний, а далее успокоения – человеку легче удается справиться с проблемой. Это даже не зависит, какого рода вопрос человека мучает.