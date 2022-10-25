В Тюмени пройдет международная "Димитриевская суббота"

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Зональные туры фестиваля "Дмитриевская суббота" прошли в Тюменском, Тобольском, Викуловском районах и в Тюмени. На звание лауреатов претендовали более трехсот участников в различных номинациях, по итогам туров определилась двадцатка лучших исполнителей и коллективов. Именно они представят Тюменский регион на Международном молодёжном военно-патриотическом конкурсе "Димитриевская суббота" 3-5 ноября на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" в Тюмени.

Конкурс проходит по восьми номинациям. В возрасте от 14 до 17 лет выступят Гилёв Матвей (Ишим), Кильтау Марина (Голышманово), Абайдуллина Эмилия (Тобольск), Смолкина Наталья (Тобольск), Боднар София (Тюмень), Соколова Виктория (Тюменский район), Елизарова София (Тюмень).

Среди исполнителей от 18 до 35 лет Тюменскую область представят Лыбина Ксения (Заводоуковск), Сурхаева Юлия (Тюмень), Друзякина Оксана (Тобольский район), Верещагин Дмитрий (Уват), Борозенец Снежанна (Ишим).

В подростковых вокальных группах выступят вокальный коллектив "Эффект" (младший состав) из Ишима, Абайдуллина Эмилия и Арипова Айгуль (Тобольск), фольклорный ансамбль "РадовесЪ", команда "Time" (Тюменский район). В взрослой номинации - вокальный ансамбль "Возрождение" (Тюменский район), ансамбль "Эйфория" (Тюмень), дуэт "Гармония" (Вагайский район), вокальная группа "Авантаж" (Сорокинский район).

Наряду с ними в фестивале примут участие исполнители и музыкальные коллективы из других регионов России и иностранных государств. В программу конкурса войдет саунд-чек для участников, конкурсные выступления, экскурсии по Тюмени, патриотические акции, награждение и гала-концерт лауреатов 2022 года.