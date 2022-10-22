Фастфуды полезны, если их готовить по советам диетолога

Диетологи утверждают, что вредной еды не существует. Даже фастфуд можно потреблять без ущерба своему здоровью, рассказала "ТОС" эндокринолог, диетолог Елена Дороднева.

"Под фастфудом обычно понимается система так называемого "быстрого питания", которая включает в себя различные варианты бутербродов. Могут быть вариации добавок – сыр, овощи, соусы, но основа фастфуда одна – хлеб и жирное мясо. С точки зрения диетологии это сочетание является наиболее неблагоприятным. Дело в том, что в любых ресторанах быстрого питания используется свежеиспеченный пшеничный хлеб, который априори неполезен даже для здорового человека", — объясняет специалист.

Вредной системы питания, как и вредных продуктов, не существует, и фастфуд можно адаптировать к правильному питанию, утверждает диетолог:

Взять ту же самую шаурму. Она, на самом-то деле, не содержит ничего вредного. Ее основная проблема, с точки зрения диетологии, большая порция. Если приготовить шаурму правильно, то в ней исключительно диетические ингредиенты получатся: курица, овощи и лепешка.

По словам диетолога, сейчас в ресторанах быстрого питания наблюдается общая тенденция к улучшению качества продукции, становления на путь "оздоровления" гамбургеров. В меню появляются овощные салаты, морковные и яблочные дольки и так далее. Таким образом, польза или вред от похода в ресторан любимой сети зависят только от вас.

Не нужно злоупотреблять фастфудом. Два раза в неделю терпимое, с точки зрения диетологии, потребление больших калорий. Немаловажно следить и за размером порции. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение отдельным продуктам. Сейчас практически везде есть салаты. Вместо бутерброда можно съесть ролл (твистер), то есть, не булочку, а лепешку. При заказе можно попросить не класть жирный соус и не использовать большое количество топингов в мороженом. Большим бургерам есть мини-альтернативы, как и крайне жирной картошке фри – запеченный картофель.

"Оздоровить" фастфуд можно и самостоятельно, приготовив любимые блюда дома, из знакомых ингредиентов и с соблюдением рекомендаций диетологов. Так, Елена Дороднева советует использовать в готовке лаваш и бездрожжевые лепешки. Из мяса выбирать нежирную куриную грудку, индейку или говядину. Добавлять как можно больше различных овощей – капусту, помидоры, болгарский перец, оливки и так далее. И отказаться от майонеза. Его можно заменить не менее вкусной альтернативой – соусом на основе нежирной сметаны или йогурта с горчицей и специями.