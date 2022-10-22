В Тюмени впервые проведут гик-фестиваль Kitsune-con

13:36 22 октября 2022
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Фото - https://vk.com/kitsune_event

Гик-фестиваль Kitsune-con 30 октября соберет любителей косплея Тюмени и соседних регионов в тюменском Выставочном зале.

Для гостей подготовлена насыщенная программа. В ней турнир по арт-фехтованию от лучших участников со всей России, аллея  авторов от тюменских мастеров, мужская и женская хореография, а также костюмированная демонстрация персонажей. Фестиваль обещает стать одним из самых зрелищных событий года, уверены организаторы.

Гендиректор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков:

Для нас это своеобразная премьера. И она уже привлекла внимание любителей косплея из других городов. На сегодня запланированы автобусные туры из Екатеринбурга и Кургана, что, на мой взгляд, показывает немалый событийный туристический потенциал фестиваля.

Теги: фестивали
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