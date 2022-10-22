В Тюмени впервые проведут гик-фестиваль Kitsune-con

Фото - https://vk.com/kitsune_event

Гик-фестиваль Kitsune-con 30 октября соберет любителей косплея Тюмени и соседних регионов в тюменском Выставочном зале.

Для гостей подготовлена насыщенная программа. В ней турнир по арт-фехтованию от лучших участников со всей России, аллея авторов от тюменских мастеров, мужская и женская хореография, а также костюмированная демонстрация персонажей. Фестиваль обещает стать одним из самых зрелищных событий года, уверены организаторы.

Гендиректор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков: