Три тюменских музея осовременились благодаря нацпроекту "Культура"

Музей "Городская управа" Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова, Заводоуковский краеведческий музей и музей Уватского района "Легенды седого Иртыша" по программе Тюменской области "Развитие культуры" национального проекта "Культура" получили тач-столы, аудиогиды, ноутбуки, витрины для открытого хранения музейных предметов, шкафы архивные и другое, сумма покупок составила 3,6 млн рублей.

В ишимском музее "Городская управа" тач-стол используют с апреля. "Он имеет понятную структуру, в которой выделены основные разделы: история города, история музея, карта культурного наследия Ишима. В раздел "История города" включен хронограф, отражающий краткое описание событий, объектов Ишима в XVIII-XX веках. Этот хронограф сопровождается фото- и видеорядом. В этом разделе размещена вкладка "Имена в истории Ишима", - рассказала сотрудник ишимского музейного комплекса Ольга Морозова.

Сотрудники Заводоуковского краеведческого музея получили аудиогиды для постоянных выставок "Быт сибирских крестьян конца ХIХ-начала ХХ века", "На экране – тысячелетия", "Купеческая лавка", "Заводоуковская палитра" и другие.

В Уватский музей "Легенды седого Иртыша" поступили металлические шкафы для хранения экспонатов, одежды и обуви.

Музейщики отмечают, что благодаря содействию департамента культуры Тюменской области, оснащение учреждений вышло на новый уровень, привлекло еще больше посетителей. Сотрудники полны сил и оптимизма, готовы воплощать в жизнь новые творческие проекты.