В финал премии #МЫВМЕСТЕ вышли проекты тоболячки и Росводоканал Тюмень

В финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ вошли два тюменских общественно значимых проекта, всего эксперты Фонда президентских грантов отобрали 112 инициатив.
Тюменская область в финале представлена проектом #СпасаяЖизнь ("Волонтеры") по обучению различных возрастных и социальных групп населения Тобольска и Тобольского района первой медпомощи при несчастных случаях. Автор проекта - Наталья Выставных.
Проект Росводоканал Добро (Тюмень) выбран в категории "Бизнес". Корпоративное волонтерство в разных сферах жизни - помощь пожилым и маломобильным людям, детям-сиротам, животным, сохранение экологии родного края.
Финалистов ждет народное голосование, которое завершится 5 ноября. Победителей объявят 5-7 декабря в Москве. Поддержать тюменские проекты можно здесь.
Премия #МЫВМЕСТЕ запущена по поручению президента России Владимира Путина.
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