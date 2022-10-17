В финал премии #МЫВМЕСТЕ вышли проекты тоболячки и Росводоканал Тюмень

15:30 17 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ вошли два тюменских общественно значимых проекта, всего эксперты Фонда президентских грантов отобрали 112 инициатив.

Тюменская область в финале представлена проектом #СпасаяЖизнь ("Волонтеры") по обучению различных возрастных и социальных групп населения Тобольска и Тобольского района первой медпомощи при несчастных случаях. Автор проекта - Наталья Выставных.

Проект Росводоканал Добро (Тюмень) выбран в категории "Бизнес". Корпоративное волонтерство в разных сферах жизни - помощь пожилым и маломобильным людям, детям-сиротам, животным, сохранение экологии родного края.

Финалистов ждет народное голосование, которое завершится 5 ноября. Победителей объявят 5-7 декабря в Москве. Поддержать тюменские проекты можно здесь

Премия #МЫВМЕСТЕ запущена по поручению президента России Владимира Путина.

Теги: гранты , конкурсы , проекты , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022