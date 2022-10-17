В финал премии #МЫВМЕСТЕ вышли проекты тоболячки и Росводоканал Тюмень

В финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ вошли два тюменских общественно значимых проекта, всего эксперты Фонда президентских грантов отобрали 112 инициатив.

Тюменская область в финале представлена проектом #СпасаяЖизнь ("Волонтеры") по обучению различных возрастных и социальных групп населения Тобольска и Тобольского района первой медпомощи при несчастных случаях. Автор проекта - Наталья Выставных.

Проект Росводоканал Добро (Тюмень) выбран в категории "Бизнес". Корпоративное волонтерство в разных сферах жизни - помощь пожилым и маломобильным людям, детям-сиротам, животным, сохранение экологии родного края.

Финалистов ждет народное голосование, которое завершится 5 ноября. Победителей объявят 5-7 декабря в Москве. Поддержать тюменские проекты можно здесь.

Премия #МЫВМЕСТЕ запущена по поручению президента России Владимира Путина.