О симптомах простуды у собак рассказали тюменцам

Как рассказал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" кинолог Владимир Голубев, собаки – животные, которые не восприимчивы к человеческим вирусам. Даже наоборот. Если вы наблюдаете насморк, кашель или слабость у питомца, не стоит торопиться с выводами – лучше обратиться к ветеринару, который подберет и назначит грамотное лечение.

Специалист поделился признаками простудных заболеваний у собак. Это выделения из ушей, глаз и носа. Питомцы могут часто чихать. В случае простуды у них могут возникнуть высокая температура и сонливость. А еще – равнодушие к еде, проблемы с мочеиспусканием и даже кашель.

Эти признаки могут проявиться из-за переохлаждения. Однако стоит понимать, что их наличие может говорить о других проблемах со здоровьем. Ветеринарный специалист поможет выяснить, что произошло. Не советует кинолог и паниковать. На сегодняшний день все еще не доказано, что домашние животные могут являться источником инфекции для других питомцев или людей.