Садоводам в октябре-ноябре рекомендуют побелить стволы садовых деревьев

"Защитный слой извести или краски сбережёт их кору от перепадов температуры, болезней и вредителей", - отмечено в сообщении Россельхозцентра по Тюменской области.
После того как кора деревьев будет предварительно очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы. Использовать можно медный купорос или золу.
Смесь для побелки можно приобрести в магазине, в ее составе известь и глина. А можно приготовить и в домашних условиях. Для этого вам понадобится мел или известь (2-2,5 кг), медный купорос (300 гр.) и 10 л воды.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru