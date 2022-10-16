Для тюменских школьников стартует курс профилактических занятий

Специалисты тюменского Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики начинают годовой курс профилактических занятий для школьников в рамках проекта "Я вырасту здоровым!".

Цикл занятий направлен на формирование у подростков культуры здорового образа жизни. Занятия выстроены по принципу диалога между подростками и специалистом Регионального центра, с использованием современных интерактивных материалов и медицинских исследований.

В первой четверти, восьмиклассники нескольких школ Тюмени узнали о последствиях употребления табака. Еще три темы они разберут в течение учебного года. Это уроки правильного питания, где школьники больше узнают о том, что такое белки, жиры и углеводы, познакомятся с пирамидой питания и попробуют лично проверить фрукты и овощи нитрометром, на занятиях затронут актуальную для подростков тему - употребление фастфуда и сладких газированных напитков.

Вторая тема - личная гигиена. Ребята узнают, почему эта тема так важна, какие могут быть последствия, если не уделять себе должного внимания. И, пожалуй, самая важная тема занятий - первая помощь. На практическом занятии каждый сможет попробовать себя в роли врача или спасателя, уточнила Мария Голых, представитель пресс-службы РЦОЗМП.