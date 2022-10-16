В 2023 году начнутся исследования ишимского "стоунхэнджа"

Сотрудники Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова рассказали, что недавно их посетили археологи из Тюмени и сообщили об уникальной находке, которую обнаружили в районе озера Мергень.

По результатам недавней археологической разведки ученые обнаружили святилище эпохи энеолита у Мергенского мыса. Как говорят исследователи, похожие объекты есть в Курганской области. А вот за Уралом уникальному объекту нет аналогов. Находка укладывается в систему достопримечательностей Европы – это так называемые ронделы, вудхенджи и известные всем стоунхэджи, которые находятся в Великобритании. Поиски примечательны еще и тем, что это совместная работа археологов Тюмени и специалистов из Германии.

Масштабные полевые исследования начнутся летом 2023 года. Как говорят сотрудники узейного комплекса, они будут оказывать информационную помощь историкам, в том числе, привлекать туристов, сообщает tmn.aif.ru.

"Мы будем разрабатывать туристический маршрут на основе археологических исследований. Музейный комплекс планирует создать новую экспозицию на основе изучения этого святилища. Более того, в музее появится его макет", – поделились специалисты музея.