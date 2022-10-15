Тюменцы могут бесплатно посмотреть фильм "Курьер" на большом экране

17 октября в 19:00 встреча киноклуба пройдет в большом зале мультицентра "Контора пароходства". Перед сеансом зрителей угостят неаполитанской пиццей из дровяной печи от кафе Roni, а после него все желающие смогут остаться на обсуждение фильма.

"Курьер" — трагикомедия Карена Шахназарова, снятая на "Мосфильме" в 1986 по одноименной повести. Герой картины, Иван Мирошников, работает курьером в журнале "Вопросы познания". Парня окружают солидные взрослые люди, которые с трудом принимают его способность превращать любое событие в происшествие — уморительно веселое или невероятно грустное.

Показ фильма пройдет в рамках "Киноклуба" — совместного проекта мультицентра "Контора пароходства" и молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Такие бесплатные сеансы проходят раз в месяц в течение всего года.