Тюменская студентка побывала в Карелии

В 2021 году Елизавета стала амбассадором Центра Компетенций и получила возможность поучаствовать в программе "Больше, чем путешествие". Благодаря активной внеучебной деятельности мечта Елизаветы, тур в Карелию, осуществилась уже в этом году.

Организаторы предоставили участникам маршрут — полное погружение в природу: проживание в избе без связи, еда, приготовленная на костре, и баня. Во время путешествия студенты проходили десятки километров в день. Туристская группа посетила финский хутор Арола, гору Кивакку, водопад Киваккакоски, Астерваярвскую тропу и множество озер, например, Паанаярви, Пяозеро.

— Я наслаждалась каждой минутой, каждым шагом, каждой каплей пота в пути, каждым приёмом пищи у костра и вечерними песнями. Вокруг были прекрасные виды: северное сияние, водопады, озера, отголоски быта финнов. Мне ещё никогда в жизни не было так комфортно. Один из наших инструкторов сказал такую фразу: "Если бы люди знали куда и зачем они идут, то все бы остались дома",— поделилась своими впечатлениями Елизавета Кубышкина, член Студенческого совета Тюменской области.

Награды в виде поездок по России доступны победителям, финалистам и активным участникам конкурсов и проектов платформы "Россия — страна возможностей" и российского общества "Знание", уточнила "Комсомольская правда - Тюмень".