Тюменские врачи рекомендуют сохранять здоровье сердце и сосудов с помощью кардионагрузок

Кардиотернировки сохраняют здоровье сердца и сосудов. К ним относятся ходьба и занятия на циклических тренажерах, с постепенным началом тренировки и равномерным распределением ее интенсивности во времени, рассказали в тюменском кардиоцентре.

Нагрузки с резким стартом – поднятие тяжестей, например, и их перенос на различные расстояния "изнашивают" сосуды и сердце. Речь идет о профессиональных занятиях, но если работа связана с регулярным подъемом и переносом тяжелых вещей – это также причина уделить больше внимания сердцу.

При появлении дискомфорта во время выполнения упражнений, одышки, боли в области сердца, кардиологи просят немедленно обращаться к врачу, чтобы сделать ЭКГ и УЗИ, уточнила Тюменская линия.