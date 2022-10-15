Чемпионат по финансовой грамотности среди молодежи стартовал в Тюмени

В тюменской школе № 94 прошла первая сессия игры "Денежный поток". В ней приняли участие 56 девятиклассников. Смысл игры в грамотном управлении личными финансами, а конечная цель каждого из участников – исполнение заветной мечты, сообщает Тюменская область сегодня.

– Игра учит управлять личными активами, знакомит с правилами инвестиционной деятельности. Играя, участник предпринимает действия, которые приводят или не приводят его к результату. Кто-то из игроков угождает в долговую яму, кто-то начинает уверенно расти в доходах. Проживая как позитивные, так и негативные ситуации, мозг обучается, получает опыт. Игра позволяет избежать ошибок в реальной жизни, - рассказывает об игре организатор чемпионата, руководитель тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер.

По опыту организаторов, в игре ярко проявляется характер человека, его манера действовать. Например, кто-то из игроков склонен к риску, кто-то более осторожен. От типа личности зависит и финансовое поведение.

Финал организуют в рамках "Финансового фестиваля для всей семьи", который пройдет в начале зимы в "Тюменском Технопарке". Гостей фестиваля ждут десятки интереснейших площадок и активностей: финансовый лекторий, тренинги, мастер-классы, кинотеатр, выставки банковских продуктов и многое другое.