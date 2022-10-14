При тюменском "Милосердии" открыли медвытрезвитель

При центре развития "Милосердие" в Тюмени и Центре соцобслуживания населения в Тобольске открыли медвытрезвители, постановление об их деятельности подписано губернатором 6 октября.

В новые заведения граждан старше 18 лет, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, будут доставлять сотрудники правоохранительных органов, желающие могут обратиться туда самостоятельно, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Прием граждан ведется круглосуточно. При приеме будет производиться медосвидетельствование и, если гражданин не нуждается в оказании медпомощи, он размещается в вытрезвителе", - отмечается в сообщении.

Тел. медвытрезвителей: 8 (3452) 62-66-77 (Тюмень) и 8 (3456) 24-26-61 (Тобольск).

Также в регионе есть Служба семейного консультирования, в которой оказывается профессиональная помощь людям с зависимостью. Получить бесплатную консультацию психолога можно по тел. 8 (3452) 673-673 (Тюмень) и 8 (3456) 24-50-50 (Тобольск).