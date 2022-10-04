В Тюмени модернизируют ОКБ-2

14:50 04 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В травматологическом операционном блоке ОКБ №2 появится современное оборудование, продолжится ремонт отделений клиники. Решение об этом губернатор  принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы.

Реконструкция будет поэтапной, чтобы не останавливать работу отделений.

Тюменская областная клиническая больница №2 обслуживает жителей всего региона. В приемное отделение за год обращается 320 тысяч человек.

"Одно из важнейших направлений работы ОКБ №2 – оказание неотложной медицинской помощи. Пациентов сюда при необходимости доставляют даже по воздуху – на территории больницы есть вертолетная площадка. Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание", - заявил Моор.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022