В Тюмени модернизируют ОКБ-2

В травматологическом операционном блоке ОКБ №2 появится современное оборудование, продолжится ремонт отделений клиники. Решение об этом губернатор принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы.

Реконструкция будет поэтапной, чтобы не останавливать работу отделений.

Тюменская областная клиническая больница №2 обслуживает жителей всего региона. В приемное отделение за год обращается 320 тысяч человек.

"Одно из важнейших направлений работы ОКБ №2 – оказание неотложной медицинской помощи. Пациентов сюда при необходимости доставляют даже по воздуху – на территории больницы есть вертолетная площадка. Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание", - заявил Моор.