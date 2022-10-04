В Тюмени модернизируют ОКБ-2

В травматологическом операционном блоке ОКБ №2 появится современное оборудование, продолжится ремонт отделений клиники. Решение об этом губернатор принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы.
Реконструкция будет поэтапной, чтобы не останавливать работу отделений.
Тюменская областная клиническая больница №2 обслуживает жителей всего региона. В приемное отделение за год обращается 320 тысяч человек.
"Одно из важнейших направлений работы ОКБ №2 – оказание неотложной медицинской помощи. Пациентов сюда при необходимости доставляют даже по воздуху – на территории больницы есть вертолетная площадка. Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание", - заявил Моор.
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