Чем заняться на даче в октябре, рассказали тюменцам

У многих растений в середине осени начинается довольно активный рост поглощающих корней, которые кормят и поят растения (именно с их помощью происходит впитывание и поглощение растением питательных веществ и влаги). Поэтому так важно, чтобы именно в этот период почва была влажной. Иначе, если она будет сухой, эти активные корни не растут. В результате растение ослабевает, у него нет возможности нормально подготовиться к зиме, и оно может даже погибнуть от мороза или выйти весной совсем слабеньким, отмечает дачница со стажем Нина Щербакова.

Слой почвы должен пропитаться водой с запасом — как минимум на 20 см ниже залегания корней каждого отдельного растения. Так, взрослую плодоносящую яблоню поливают обильно, чтобы промочить почву под ней на 1,5—2,0 м вглубь, более компактное дерево сливы или вишни — на 1 м, а куст смородины или крыжовника — на 70-80 см.

Побелка стволов плодовых и декоративных деревьев

Побелка деревьев – процедура, направленная на защиту деревьев от: - от зимних и весенних ожогов, когда отсутствие листвы делает ствол и ветви уязвимыми для солнечных лучей; - от перепада температур;

-от насекомых-вредителей, поселяющихся в коре деревьев, в том числе от грызунов.

Белить следует как плодовые, так и декоративные деревья. Побелку

осуществляют в октябре после листопада, в период перед стабильными заморозками.

Всю листву, опавшую с деревьев и кустарников следует обязательно собрать, так как под листвой могут зимовать личинки вредных насекомых и споры грибных заболеваний. Если деревья и кустарники были поражены вредителями и болезнями, то листву следует уничтожить. В случае, когда культуры не повреждены, то есть несколько способов, как можно использовать опавшую листву у себя на участке.

Выкапываем траншею глубиной 30 см и закладываем туда листву, поливаем компостирующим средством или пересыпаем аммиачной селитрой и сверху засыпаем грунтом. Весной сверху добавить перегной и в такую грядку можно сажать огурчики для открытого грунта, сообщила Тюменская область сегодня.