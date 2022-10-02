Экотуризм развивается в Тюменской области

Тюменский путешественник, натуралист, биолог Павел Ситников четко разграничивает понятия отдых и туризм. Для него туризм — это изучение девственных, заповедных мест. Изучение и любование, без вреда для природы.

По мнению Павла, в Тюменской области есть немало мест, достойных называться заповедными, экологическими, памятниками природы. Он рассказал о нескольких из них Тюменской области сегодня.

Марьино ущелье

От Тюмени до памятника природы не больше ста километров. В "Марьином ущелье", что в Исетском районе, необычный для региона пересеченный рельеф. Перепады высот достигают 70 метров, поэтому здесь наблюдается уникальное сочетание двух типов растений: степных тепло - и светолюбивых и таких, которым хорошо в теневой части. Здесь растут все четыре вида венериных башмачков, занесенных в Красную книгу. Разнообразие растений колоссально.



Шашовские горы

Еще одно интересное место с точки зрения экотуризма — "Шашовские горы" в Упоровском районе. Они чуть дальше – примерно в 150 километрах от областной столицы. Это древний берег реки Тобол. Холмы высотой до 60 метров идут друг за другом цепочкой. С трассы это невероятно красивое место почти не просматривается, вероятно, поэтому и сохранилось до сих пор практически в первозданном виде. Здесь растут редкие травы, немало и лекарственных, водятся насекомые, хищные птицы и животные, которых не встретишь больше нигде в Тюменской области.

Дендропарк

Напротив экопарка "Затюменский" есть малоизвестное, но эксклюзивное и великолепное по содержанию место — дендропарк. Оно для любителей экзотики. Здесь растут десятки

разновидностей деревьев и кустарников, есть лиственничная и дубовая аллеи. А еще — маньчжурский орех, пробковое дерево или амурский бархат – дальневосточная изюминка. Все деревья плодоносят. Посещение дендропарка возможно, если согласовать его с лесной опытной станцией, что несложно.