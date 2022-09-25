Нужно ли хранить квитанции ЖКУ, рассказали тюменцам

18:22 25 сентября 2022
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Для некоторых людей сохраненные квитанции помогают проследить насколько выросла сумма ежемесячного взноса. Это поможет понять, какая статья расходов увеличилась.

По словам председателя Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александра Усова, в случае, когда управляющая компания стала работать недобросовестно, например, завышать платежи по имеющему тарифу или добавлять те услуги в перечень, которые не предоставляются жильцам, сохранения квитанций могут облегчить жизнь собственника. В таком случае нужно обратиться в УК со всеми бумагами.

"Хранить квитанции нужно для собственной безопасности. Если у вас возникла спорная ситуация с управляющей компанией, у вас всегда будут доказательства под рукой. К тому же, на них всегда указаны сроки оплаты и передачи показаний", – комментирует эксперт.

При продаже недвижимости продавцу нужно предоставить перечень документов об отсутствии коммунальных задолженностей. Здесь тоже пригодятся квитанции, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.

Теги: платежи ЖКХ
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