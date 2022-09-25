Нужно ли хранить квитанции ЖКУ, рассказали тюменцам

Для некоторых людей сохраненные квитанции помогают проследить насколько выросла сумма ежемесячного взноса. Это поможет понять, какая статья расходов увеличилась.

По словам председателя Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александра Усова, в случае, когда управляющая компания стала работать недобросовестно, например, завышать платежи по имеющему тарифу или добавлять те услуги в перечень, которые не предоставляются жильцам, сохранения квитанций могут облегчить жизнь собственника. В таком случае нужно обратиться в УК со всеми бумагами.

"Хранить квитанции нужно для собственной безопасности. Если у вас возникла спорная ситуация с управляющей компанией, у вас всегда будут доказательства под рукой. К тому же, на них всегда указаны сроки оплаты и передачи показаний", – комментирует эксперт.

При продаже недвижимости продавцу нужно предоставить перечень документов об отсутствии коммунальных задолженностей. Здесь тоже пригодятся квитанции, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.