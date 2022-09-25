Основам выживания обучают тюменских подростков

До 26 сентября в селе Казанское продолжается прием заявок на образовательную программу для подростков "Курс выживания" в дикой природе. Проект является победителем конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

Мероприятие состоится 27 сентября на территории туристической базы "Боровлянка". Подростки от 13 до 15 лет получат теоретические знания и смогут развить практические навыки. Проект поможет подготовить молодых людей к выживанию в дикой природе и заинтересовать подрастающее поколение изучением туризма и основам выживания.

— Зачастую обучение молодежи основам выживания уходит на второй план. Это становится проблемой, так как чрезвычайные ситуации все же случаются. Поэтому мы с командой запустили курс, который поможет молодежи восполнить пробелы в знаниях и обезопасить себя, — прокомментировал Владислав Калентьев, руководитель проекта.

На курсе подростки узнают, как выжить в условиях дикой природы, и отработают свои навыки на практике в формате квеста. Каждый участник курса получит сертификат участника и "малый набор для выживания" с компасом, фонариком, тактической ручкой со стеклобоем, а также свисток, мультитул-карту и огниво, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.