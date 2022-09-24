Тюменцы участвуют во всероссийском образовательном проекте

В Солнечногорске стартовал третий сезон годовой программы "Голос Поколения" от Росмолодежи. В течение года участники пройдут четыре обучающих модуля для лидеров и руководителей и отработают знания на практике. Семь тюменцев на первом этапе проекта проявили себя на полосе препятствий, посетили сыроварню и получили рекомендации от экспертов.

Первый модуль прошел в мастерской управления "Сенеж" с 17 по 19 сентября. Участники из Тюменской области преодолели полосу препятствий "Гонка героев" длиной в километр.

— "Голос Поколения" — программа для молодых лидеров, руководителей и всех тех, кто работает с командами. Важно отметить, что это годовая программа, на очных занятиях ты учишься, общаешься, знакомишься с большим количеством людей со всех регионов России. Уверена, за этот год я научусь многому, — рассказала Валерия Иванова, участница проекта "Голос Поколения", руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области корреспонденту Мегатюмени.