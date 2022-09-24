В Тюмени проходит Всероссийская неделе безопасности на дорогах

13:29 24 сентября 2022
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Тюменская область активно поддержала идеи Всероссийской недели безопасности дорожного движения, которая проходит в стране с 19 сентября.
Акции по предупреждению детской дорожной безопасности прошли в каждой школе региона, за безопасность детей на дорогах выступили "родительские патрули", представители общественности, депутаты, руководители муниципальных образований.

Сотрудники ГИБДД провели в образовательных учреждениях более 400 уроков дорожной безопасности, перед школьниками выступили Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Андрей Миллер, его заместители, руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции.

В акциях по предупреждению детской аварийности на дорогах приняли участие уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, тюменские спортсмены и деятели культуры, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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