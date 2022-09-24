В Тюмени интерактивные спектакли помогают объединить соседей

С 24 сентября по 2 октября в пяти подъездах тюменских домов пройдут интерактивные спектакли проекта "Привет, сосед!". Инициатива получила поддержку от "Конторы пароходства" в конкурсе "ЦЕХ".

Социально-театральный проект поможет создать соседские сообщества в отдельных подъездах с помощью театральных практик. На основном этапе проекта люди познакомятся и начнут общаться, а финальный интерактивный site-specific* спектакль на тему отношений между соседями позволит провести время вместе.

Первый спектакль состоится 24 сентября в 15:00, ул. Новоселов, 117, подъезд 2. 1 октября спектакль пройдет в 12:00 по адресу ул. Казачьи луга, 4, корпус 2, 3 подъезд, и в 16:00, ул. Республики, 139, 3 подъезд. 2 октября в 12:00, ул. Олимпийская, дом 42/1, 1 подъезд, и в 16:00, ул. Рижская, дом 63, 1 подъезд.

— Современное соседство меняется: оно становится все более изолированным и обезличенным. Количество практик взаимопомощи уменьшается, а отношения между соседями становятся эмоционально не вовлеченными. Часто ли вы общаетесь с соседями? Знаете ли, как их зовут? Наш проект поможет создать соседское сообщество, полное внимания друг к другу, поддержки и комфорта, — рассказала Аэлита Садретдинова, автор проекта корреспонденту Комсомольской правды-Тюмень.