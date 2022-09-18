На конкурс "Студент года" продлили прием заявок

До 21 сентября продолжается заявочная кампания на региональный этап Российской национальной премии "Студент года – 2022". Победители отправятся на Всероссийский конкурс, где представят себя, свое студенческое сообщество и регион.

Принять участие в конкурсе может любой студент без академической задолженности и с положительными оценками в зачетной книжке. Также необходимо иметь особые достижения в общественной, творческой, профессиональной или спортивной деятельности.

""Студент года" — это отличная возможность зарекомендовать себя, представить достижения своего студенческого объединения на уровне региона, а затем и на федеральном уровне. В Тюменской области много талантливых студентов в творчестве, науке, спорте и других сферах. Ждем каждого!", — поделилась Moi-portal.ru Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области.