Арт-объект, посвященный инициативной молодежи, появился в Тобольске

Возле входа в мультицентр "Моя территория" установили переносную выставку с фотографиями победителей конкурса проектов "Моя идея" и их реализованными инициативами.

На арт-объекте разместили информацию о молодых людях, которые реализовали социально значимый проект, и о том, как их идеи изменили город. Выставка интерактивная. Каждый желающий может отсканировать qr-код и узнать больше о конкурсе "Моя идея", лидерах и их проектах в чат-боте в одной из соцсетей.

— Арт-объект расскажет о "Моей идее" и поможет аудитории, не вовлеченной в проектную деятельность, узнать о вариантах развития и реализации их идей, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория".



Конкурс "Моя идея" направлен на поиск и продюсирование новых лидеров, молодежных объединений и сообществ муниципальных образований юга Тюменской области. В 2022 году за первую волну конкурса было поддержано 9 проектов-победителей. На их реализацию выделили 450 000 рублей, сообщила Мегатюмень.