О правилах поведения на железной дороге рассказал робот

На тюменском железнодорожном вокзале в 10 часов утра можно было поучаствовать в викторине, ответы на вопросы которой знал робот.

Акция была посвящена профилактике травматизма, на неё пригласили школьников и студентов Университета путей сообщения. Вопросы викторины задавала сотрудница РЖД Комиссарова Екатерина, сначала на них отвечали ребята, а после правильный ответ-правило сообщал робот.

Ещё до начала викторины роботизированная машина начала привлекать людей на вокзале: дети не могли пройти мимо, взрослые, озираясь, фотографировали "пришельца".

– Всем привет! Я прибыл к вам сегодня не просто так. Сегодня мы расскажем о правилах поведения на железнодорожных путях. Проведём викторину с памятными подарками от РЖД, – начал викторину робот.

Роботизированная машина была запрограммирована студентами Университета путей сообщения, факультета "Мехатроника". Робот знает не только ответы на 50 вопросов по железнодорожной тематике, но и может регулировать свой рост под собеседника, распознавать пол, танцевать и "петь" песни.

Подобные акции проводятся для привлечения детей и их информирования, чтобы процент несчастных случаев на железной дороге приблизился к минимальному показателю, сообщила Тюменская область сегодня.