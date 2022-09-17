Жители Тюменской области стали больше зарабатывать в 2022 году

У работников Тюменской области растет зарплата. По итогам июня она превысила 63 тыс. рублей.

По итогам первого квартала 2022 года среднемесячная номинально начисленная зарплата составила 55,9 тыс. рублей, во втором квартале - 60,4 тыс. рублей. Самым скромным по заработкам был январь — 52,6 тыс. рублей. В целом за 6 месяцев прирост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения: в 2021 году эти показатели составляли 51,8 тыс. и 57,2 тыс. рублей, в среднем за 12 месяцев — 55,9 тыс. рублей, сообщает Вслух.ру.

В первом полугодии 2022 года самые высокие зарплаты начисляли в сфере добычи нефти и газа (167,8 тыс. рублей), в производстве химических веществ и химпродуктов (147,4 тыс. рублей), в производстве машин и оборудования (135,6 тыс. рублей), в деятельности воздушного и космического транспорта (119,5 тыс. рублей), в научных исследованиях и разработках (117,6 тыс. рублей).