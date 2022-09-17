Тюменец стал обладателем "Кубка Александра Невского"

В городе Тара Омской области завершились чемпионат России по мотокроссу в классах "650", "750" и лично-командный Всероссийский мотокросс "Кубок Александра Невского", ставший уже традиционным. Кубок собрал спортсменов из Восточной и Западной Сибири, а также представителей Урала.
Представитель Тюменской области Алексей Утусиков успешно выступил на чемпионате. В в личном зачете он, представляющий двойной зачёт г. Тара-Тюмень, второй год подряд завоевал заветный трофей - "Кубок Александра Невского", который и увез в Тюмень.
По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени.
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