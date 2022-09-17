В следующем году начнется реставрация тобольского дома Неводчикова

Реставрацию дома Неводчикова, расположенного на ул. Хохрякова в Тобольске планируется начать в январе 2023 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает местная администрация.
Сейчас здание находится в плачевном состоянии, поэтому ремонт предстоит масштабный. Дом Неводчикова перестраивался несколько раз, но ему вернут первозданный облик, от цокольного этажа до главного внешнего украшения - изящных лепных розеток под карнизом.
Преображение памятника архитектуры конца XVIII века станет возможным благодаря программе "Тобольск настоящий", сообщила Тюменская линия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru