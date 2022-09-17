Фитнес-тренировка и лекция по туризму ждут ишимцев

Мультицентр "Моя территория" приглашает попробовать себя в мягком фитнесе и узнать о туризме как активном способе отдыха.

20 сентября в 17:00 для ишимцев организуют занятие по мягкому фитнесу. Такие упражнения помогут укрепить мышечный корсет с минимальной нагрузкой на позвоночник, развить гибкость, чувство равновесия и улучшить осанку.

21 сентября в 18:00 пройдет разговор с экспертом Сергеем Тороповым на тему семейного туризма и его особенностей. Участники узнают, как собраться в поход, что необходимо взять, какие маршруты исследовать в нашей местности.

События пройдут в рамках проекта по поддержке организаторов и сообществ Тюменской области "Посети НЕ в сети". Участие в событиях бесплатное по регистрации, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.