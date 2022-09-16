Фестиваль общественных уроков проходит в школах Тобольска

В тобольских школах с начала учебного года проходит фестиваль общественных уроков "Тобольск настоящий: меняем будущее, не изменяя прошлому". Разговоры о важном с ребятами ведут общественные деятели, профессионалы производственники, известные и талантливые люди, нашедшие свою нишу в жизни.

На 15 сентября в тобольских школах уже прошло 263 урока, в которых приняли участие 6840 обучающихся.

Так, 6 сентября глава города Максим Афанасьев провел урок в школе №14. Он рассказал им о программе развития городской среды "Тобольск настоящий 2030", какие изменения ждут нижний посад Тобольска, ответил на вопросы школьников.

Встречу с учащимися школы №16 имени В.П. Неймышева провели первый замглавы Яна Зубова и начальник Тобольского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь" Салават Ибатуллин. С большим интересом ребята слушали об изменениях городской среды при реализации программы "Тобольск настоящий", которая объединила усилия правительства Тюменской области, администрации города Тобольска и компании ПАО "Сибур Холдинг".

Школьники узнали о новых задачах, инновационных проектах, предполагающих восстановление памятников культурного наследия, создание новых скверов и озеленение города, ремонт и облагораживание дворовых, междворовых, пришкольных территорий, строительство новых объектов досуга, обновление социальных объектов.

Ребята из гимназии имени Н.Д. Лицмана встретились с Михаилом Кураевем, русским писателем, сценаристом, лауреатом Государственной премии России, кавалером ордена Дружбы (Санкт-Петербург). Под его редакцией вышли фильмы "Республика ШКИД", "Два билета на дневной сеанс", "Князь Игорь", "Влюблен по собственному желанию", "Собачье сердце" и др. По его сценариям поставлено четырнадцать художественных фильмов, в том числе "Строгая мужская жизнь" (1977), "Ожог" (1989), "Сократ" (1991), "Господа присяжные" (2005), "Раскол" (2011), "Петя по дороге в Царствие Небесное" (2009). Выдающегося деятеля современности пригласил в Тобольск Аркадий Елфимов, фотохудожник, издатель, коллекционер и меценат, председатель общественного фонда "Возрождение Тобольска".

Гости рассказали гимназистам о том, как судьба великого русского писателя Ф.М. Достоевского связана с Тобольском. Аркадий Григорьевич показал ребятам редкие подарочные, коллекционные издания, где собраны материалы о тяжелой судьбе Федора Михайловича.

Исполнительный продюсер детского фестиваля "Книги в городе" (г. Москва) Юрий Таскаев и учащиеся школ №№6 и 18 создали сценарии школьных фестивалей. Ребята примерили на себя роли режиссера, продюсера, финансового директора и сценариста.

Тобольск – город выдающихся людей. На уроках учащиеся также узнают уникальные исторические факты о великих людях, причастных к судьбе и развитию нашего города: о первом воеводе — основателе Тобольска Даниле Чулкове.

Фестиваль продолжается. Впереди тобольских школьников ждет еще более 300 интересных встреч по различным темам. Среди них: "Тобольск настоящий: меняем будущее, не изменяя прошлому", "Тобольск вчера, сегодня, завтра", "Сибирь торговая" (история сибирского предпринимательства), "Данила Чулков-основатель Тобольска", "История Тобольска в лицах", "Тобольск - город возможностей", "Спорт - будущее страны", "Тобольск: построим будущее вместе", "Что такое "Родине служить", "Великие люди Тобольска" и многие другие.