В Уватском районе планируют развивать придорожный сервис и производство стройматериалов

Производство стройматериалов, придорожный сервис и торговый центр получили экспертную поддержку рабочей группы по улучшению инвестклимата Уватского района.

Проекты представлены местными предпринимателями, сообщил в Telegram-канале глава районной администрации Вячеслав Елизаров.

"Рассмотрели три инвестиционных проекта: строительство торгового комплекса и кулинарии в Увате, производство термопанелей, каменных обоев и клинкерного кирпича в Ивановке и строительство придорожного сервиса с рыболовным магазином в Демьянском", - рассказал глава Уватского района.

По его словам, на заседании эксперты наметили варианты решений по обозначенным предпринимателями проблемам - потребность в земельном участке, финансировании и содействие при подключении электроэнергии, сообщила Тюменская линия.